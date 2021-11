‘Samsung gaat alle Galaxy S22-modellen met Snapdragon-chipset uitrusten’

Interessant nieuws is er over de nieuwe lichting toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie. De smartphones zullen door de fabrikant niet van eigen Exynos-chipsets voorzien worden.

Snapdragon in Galaxy S22

Alle drie de modellen uit de nieuwe Galaxy S22-serie zullen door Samsung voorzien worden van een chipset van Qualcomm. Dit nieuws wordt gedeeld door een ex-medewerker van Samsung, waarover door Super Roader wordt geschreven. Normaliter brengt Samsung haar toestellen uit met een Exynos-chipset uit eigen fabriek.

Vanwege het chiptekort zou Samsung nu besloten hebben om alle modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie te leveren met een Qualcomm Snapdragon processor. Geruchten spreken over de aanwezigheid van de Snapdragon 989 processor in de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra.

Of het nieuws inderdaad zo is, is nog even afwachten. Informatie vanuit Samsung zelf is niet gedeeld. Daarbij houden enkele leakers vol dat Samsung de S22-serie nog altijd van een Exynos 2200 chipset zou willen voorzien. In februari zullen we alles te horen krijgen. We schreven maandag dat de aankondiging voor de telefoon vermoedelijk voor 8 februari gepland staat.