Samsung Galaxy S22 en S22 Ultra lekken uit in officiële poster

Samsung zal vermoedelijk in februari de nieuwe Galaxy S22-serie aankondigen. De fabrikant treft inmiddels zelf de nodige voorbereidingen. De nieuwe Galaxy S22 en de Galaxy S22 Ultra zien we nu in een officiële persposter.

Poster van Galaxy S22-serie

We horen en zien veel over de Samsung Galaxy S22-serie. Nog net niet dagelijks verschijnen er de nodige beelden en foto’s van de drie nieuwe smartphones uit deze serie. Nu krijgen we een beter beeld van de toestellen, met dank aan een uitgelekte poster waarop de toestellen zijn te zien. Het gaat om twee verschillende modellen; de Galaxy S22 (of S22 Plus) en de Galaxy S22 Ultra. Eerder ging de naam Galaxy S22 Note nog rond, maar als deze foto inderdaad van Samsung zelf afkomstig is, dan lijkt die naam niet overgenomen te worden. Doorgaans plaatst Samsung in ieder geval ook haar eigen logo bij dergelijke posters, dus laten we een slag om de arm houden. De foto’s van de toestellen komen wel overeen met eerder uitgelekte foto’s.

We zien een aantal verschillen. De Galaxy S22 Ultra wordt geleverd met een S Pen voor extra functionaliteit. Deze is in het zwart gekleurd bij de bruinrode kleur. Daarnaast zien we verschillen in de cameramodule. Bij het normale model S22 bestaat deze uit een module, bij de Ultra zijn alle modules los geplaatst. De Samsung Galaxy S22 en de S22 Plus zullen naar alle waarschijnlijkheid grotendeels overeenkomen qua design.

Alle details komen we vermoedelijk in februari te horen.

