‘Update Android 12 voor Samsung Galaxy A52 en A72 moet snel verschijnen’

Als we afgaan op de laatste informatie over Samsung, dan ziet het er naar uit dat de update naar Android 12 binnenkort voor meer toestellen moet verschijnen. Er is nieuws over de nieuwe Android-versie voor de Galaxy A52, Galaxy A52s en de Galaxy A72.

Android 12 onderweg voor A52 en A72

Samsung heeft tot nu toe voor een handjevol toestellen de update naar Android 12 verspreid. In de komende weken en maanden zullen veel meer toestellen volgen, zo kun je lezen in ons Android 12 Update Overzicht. Hoewel updates voor de high-end toestellen nog niet allemaal aan zijn gekomen in Europa, bereidt Samsung wel de komst van Android 12, voor enkele mid-end modellen, zo meldt een leaker die vaker vroegtijdig informatie naar buiten brengt.

Samsung zou volgens de informatie de update binnenkort uit willen brengen voor de Samsung Galaxy A52, de A52s en de Galaxy A72. Intern zou de update naar Android 12 al getest worden door de fabrikant. Het is niet heel gek dat Samsung al bezig is met het testen van Android 12 voor de genoemde toestellen. Modellen als de A52 en A72 zijn in het afgelopen jaar erg populair gebleken. Wanneer de update verschijnt naar Android 12 wordt door de bron niet bekend gemaakt. Volgens het Samsung Members platform staat dat op de planning voor februari. We weten van vorig jaar dat in de praktijk vaak updates eerder verschenen dan werd gecommuniceerd op het Members-platform.

