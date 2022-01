Samsung toont nieuwe foldable-producten op CES in Las Vegas

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft Samsung nieuwe vouwbare modellen getoond aan het publiek. Het gaat om een Flex en een Slidable concept.

Samsung Flex en Slidable

Voor de CES beurs in Las Vegas hebben verschillende merken afgezegd, maar Samsung is er wel bij dit jaar. Het Koreaanse merk toont hier meerdere concepten van vouwbare apparaten. Hierbij zien we ook varianten op de eerder uitgebrachte vouwbare smartphones van het bedrijf. Met de Flex-modellen heeft Samsung de Flex S en de Flex G tentoongesteld in Las Vegas. Ze kunnen omschreven worden als multi-foldables waarbij het toestel geen twee, maar drie panelen biedt. De toevoeging achter de naam Flex is niet voor niks gekozen, zo sluit het ene model als een soort van S, het andere model als een G. In onderstaande video krijg je een goed beeld.

Voor de Flex-serie is er ook nog de Flex Note, Het laat zien dat we in de toekomst het zeker niet uit hoeven te sluiten dat laptops een flexibel scherm krijgen. Wanneer je hem uitgevouwen gebruikt heb je een groot 17,0 inch beeldscherm tot je beschikking; opgevouwen een ‘normaal’ formaat van 13 inch.



Verder zien we de Flex Slidable, een concept dat doet denken aan de LG Rollable die nooit is uitgebracht. Bij dit toestel zien we een vrij gangbaar design, maar aan de zijkant kan een extra scherm uitgerold worden.

Het is niet gezegd dat Samsung ook daadwerkelijk de getoonde modellen uitbrengt op de markt. Het laat in ieder geval zien dat de ontwikkelingen rondom schermen niet stilstaat. Wie weet wat de toekomst hierin gaat brengen.