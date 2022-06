Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Europese prijzen uitgelekt

We hebben weer nieuws voor je over de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Beide modellen worden binnenkort verwacht, en dankzij een betrouwbare bron weten we nu de prijzen.

Prijzen van Galaxy Watch 5

Over de Galaxy Watch 5 smartwatch is al het één en ander uitgelekt. Zo weten we dat er verschillende versies en modellen komen. Waarschijnlijk heeft Samsung in augustus een nieuwe editie van Galaxy Unpacked gepland staan, waar we niet alleen de Fold 4 en Flip 4 gaan zien, maar ook dus de nieuwe Galaxy Watch 5. Nu is er meer informatie bekend over de twee modellen; de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro.

De huidige Galaxy Watch 4 in onze uitgebreide Galaxy Watch 4 review

Roland Quandt heeft nieuwe informatie vrijgegeven. De Duitse bron staat bekend om zijn accuraatheid en deelt nu de prijzen van de smartwatches. Deze kunnen nog wel iets afwijken door conversaties en belastingen, maar we krijgen een hele duidelijke indicatie, waarbij duidelijk wordt dat de horloges duurder worden dan hun voorganger.

De prijs van de Samsung Galaxy Watch 5 begint voor het 40mm model bij 300 euro. Voor 50 euro meer krijg je de Watch 5 40mm met 4G-ondersteuning. Kies je voor het 44m model, dan betaal je voor de Bluetooth-versie 350 euro, en komt de prijs uit op 400 eur voor het 4G-model. Het 40mm model is verkrijgbaar in de kleuren Gray, Silver en Pink Gold. Bij het 44mm model heb je de keuze uit Blue, Gray en Silver.

Het tweede model in de Galaxy Watch 5-serie is de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Dit model is er enkel als 45mm versie. Voor 490 euro heb je het Bluetooth-model, voor 540 euro het 4G-model. De kleuren waaruit gekozen kan worden zijn Black en Titanium.

De foto bovenaan het artikel toont de Galaxy Watch 3