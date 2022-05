Nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 komt in drie versies

De nieuwste smartwatch van Samsung, welke in de komende maanden verwacht wordt, zal in drie versies uitgebracht worden. Dit wordt duidelijk uit de nieuwste berichten. Naast twee modellen komt er ook een Pro-versie, zo wordt duidelijk uit de nieuwste berichten.

Galaxy Watch 5 in drie versies

Als de laatste berichten van een nieuw lek kloppen, dan kunnen we dit jaar drie varianten verwachten van Samsung’s nieuwe Galaxy Watch 5. Er komt een ‘klein’ model met een grootte van tussen de 40-42 millimeter en een model met een grootte van de klokkast tussen de 44 en 46 millimeter. Daarnaast wordt nog gesproken over een Pro-model waarvan het precieze formaat nog niet bekend is. Alle drie de Galaxy Watch 5-modellen zouden uitgebracht worden in Europa, maar in ieder geval voor Nederland zou er geen 4G-versie komen.

Het is niet bevestigd dat de naam ‘Pro’ terug zal komen in de definitieve naam van het horloge. Wat de naam precies wordt is niet bekend. We verwachten de Galaxy Watch 5 samen met drie andere producten die naar verwachting begin augustus aangekondigd zullen worden. Dit zullen naar verluidt de Galaxy Buds 2, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 zijn. DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden.

De huidige Samsung Galaxy Watch 4, in onze Galaxy Watch 4 review.