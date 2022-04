Polar Pacer (Pro): twee smartwatches zijn ideaal voor hardlopers

Loop je graag een rondje (hard)? Dan kunnen de twee nieuwe smartwatches van Polar je hier nog beter bij helpen. Maak kennis met de Polar Pacer en de Pacer Pro.

Smartwatches voor hardlopers

Polar is een bekende naam in de aanbieders van smartwatches voor sporters. Voor beginnende én ervaren hardlopers heeft het merk nu de Polar Pacer en de Polar Pacer Pro uitgebracht in Nederland. De prijs van het eerste model komt uit op 199 euro; voor het Pro-model betaal je 299 euro.

De Polar Pacer is bedoeld voor degenen die beginnend hardloper zijn, waarbij de Pacer Pro voor de meer ervaren hardloper bedoeld is. Er zit verschil in de aangeboden mogelijkheden die de sporthorloges bieden. Bij allebei vind je een trainingsschema dat je kunt gebruiken, net als een hartslagmeter en kun je een wandeltest doen waarmee basiswaarden ingesteld kunnen worden.

Bij de Pacer Pro vinden we nog wat extra’s. Deze biedt bijvoorbeeld routebegeleiding, samen met een hoogtemeter die van pas komt bij heuvels en bergen. Je kunt meerdere hardloopprofielen instellen, wat handig kan zijn voor in de natuur, of juist in de stad. Daarnaast is er gekozen voor een helder, energiezuinig Memory-In-Pixel scherm. Dit moet veel minder reflecteren volgens Polar.

Mogelijkheden

Het merk licht de volgende mogelijkheden uit;

Running essentials: alles wat hardlopers nodig hebben van start tot finish, zoals tempo, tijd, rondetijden en een stopwatch

Gefaseerde trainingsdoelen: gebruikers kunnen verschillende trainingen plannen op basis van hartslag- en snelheidszones voor begeleide runs, of eenvoudige doelen stellen zoals ’30 minuten hardlopen’

Meerdere hardloopprofielen: of er nu in de stad of op de baan wordt hardgelopen, gebruikers kunnen specifieke instellingen definiëren voor verschillende soorten runs, zoals trailrunning, atletiek en indoor hardlopen

Route registratie: de ingebouwde GPS die nauwkeurige snelheids- en afstandsmetingen biedt om elke stap en track overal te volgen.

Prestatietest hardlopen: een maximale inspanningstest om de VO2max, het fitnessniveau, de maximale hartslag te schatten en de hartslag-, snelheids- en vermogenszones te personaliseren.

Wandeltest: een test om de aerobe conditie in te schatten door een stevige wandeling van 15 minuten op een vlak pad te maken

Running Index: na iedere run krijgen gebruikers een score op basis van de relatie tussen hartslag en snelheid, waarmee ze kunnen zien hoe hun prestaties zich ontwikkelen

Slaaptrackfuncties: met de slaap- en herstelfuncties, waaronder Nightly Recharge ™ en Sleep Plus Stages™, houden gebruikers automatisch de kwaliteit en duur van de slaap bij en zien ze hoe goed kun lichaam herstelt

Muziekbediening: gebruikers kunnen verbinding maken met verschillende muziek-apps op hun telefoon zodat ze door afspeellijsten kunnen navigeren en het volume kunnen aanpassen

Smartwatch-functies: huidige en voorspelde weersomstandigheden, pusmeldingen en de mogelijkheid om verbinding te maken met hardloopapps

Ultralange batterijduur: tot 35 uur trainingstijd met volledige GPS- en HR-tracking ingeschakeld en tot 100 uur (7 dagen) in energiebesparende modus.

Verkrijgbaarheid

Vanaf nu zijn de Polar Pacer en Pacer Pro te bestellen in Nederland. Je kunt ze bestellen bij Amazon, Coolblue en Bol.com. Nieuwe bandjes en accessoires kun je vanaf mei aanschaffen.