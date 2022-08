Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

In augustus zijn er al de nodige updates uitgerold. In de afgelopen week is dat eveneens gebeurd, waarbij zelfs meerdere oude toestellen geüpdatet zijn. In het Android Update Bulletin van week 33 zetten we de updates op een rijtje.

Android updates in week 33

De afgelopen week was weer een week vol met updates. De definitieve update van Android 13 werd vrijgegeven. Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke toestellen bijgewerkt zijn met een nieuwe Android-update, beveiligingsupdate of een ander soort update. De apparaten die in week 33 van 2022 een update hebben mogen ontvangen, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Nog een handige leestip: zaterdag is het Android 13 Update Overzicht online gezet, waar je precies kunt zien welke toestellen de nieuwe Android-versie zullen krijgen.

Google

Nokia

Nokia 8.3: beveiligingsupdate juli

Nokia XR20: beveiligingsupdate juli

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate augustus (dank, Roelf)

Samsung