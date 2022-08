Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

De eerste smartphones werden deze week voorzien van beveiligingsupdate augustus. Daarnaast werden ook nog veel andere toestellen en tablets van updates voorzien. In het Android Update Bulletin van week 31 zet DroidApp de updates die in de afgelopen week verschenen, op een rijtje.

Android updates in week 31

Iedere week verschijnen er weer een hoop updates voor smartphones, tablets en andere (Android-) apparaten. In de afgelopen week is dat ook gebeurd. Daarnaast heeft Google officieel de augustus beveiligingsupdate vrijgegeven voor Android. Vorige week werd die update al verspreid voor de Galaxy S22-serie, nu werden meer apparaten van deze update voorzien. Maar er waren meer updates. De details zetten we op een rijtje.

Nokia

Samsung

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.