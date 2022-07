Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates

Fabrikanten zijn in de laatste week van juli druk bezig geweest met het updaten van tablets en smartphones. Bij diverse merken zagen we de updates binnenstromen, zelfs de update van augustus al. In het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke nieuwe updates er zijn uitgebracht.

Android updates in week 30

In de afgelopen week zijn er weer de nodige updates verschenen voor Android-apparaten. Dat is goed nieuws, want met updates worden doorgaan verbeteringen doorgevoerd in functies en in de beveiliging. Een enkele keer zien we zelfs Android versie-updates met dus ook nog eens een reeks nieuwe functies. De updates die in de afgelopen week voor Android-apparaten zijn verschenen, zetten we op een rijtje in deze editie van het Android Update Bulletin.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Motorola

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate juni

Nokia X10: beveiligingsupdate juni

Samsung