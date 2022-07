Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates

Bij de start van een nieuwe week, blikken we eerst even terug op de afgelopen week. Verschillende fabrikanten hebben een nieuwe update klaargezet voor hun apparaat. Tijd om je hiervan een overzicht te geven, in deze editie van het Android Update Bulletin van week 29-2022.

Android updates in week 29

In het vorige Android Update Bulletin van ons werd al duidelijk dat het rustig was met updates. Slechts enkele toestellen werden bijgewerkt met een software-update. Deze week was het iets drukker met updates en zijn er verschillende updates verschenen voor Android. Iedere zondag publiceren wij het Android Update Bulletin met een overzicht van welke updates er zijn verschenen. Dit is het overzicht van week 29, 2022.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate juli

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate juni

Nothing

Samsung