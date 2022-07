Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe editie hebben we voor je van het Android Update Bulletin. Welke toestellen en apparaten werden in de afgelopen week bijgewerkt met een nieuwe update? Dat lees je terug in dit artikel met de Android-updates van week 27.

Android updates in week 27

DroidApp zet iedere week op een rij welke smartphones, tablets en andere verwante apparaten een update hebben mogen ontvangen. Ook in de afgelopen zeven dagen zijn weer de nodige updates verschenen. De smartphonefabrikanten hebben niet stil gezeten, en dus is het tijd voor een mooi overzicht hiervan.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

OnePlus

Realme

Realme GT Master Edition: Android 12 met realUI 3.0 (dank, Marck!)

Samsung