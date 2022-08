Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates

In de tweede update van augustus zijn er weer meerdere apparaten bijgewerkt met een update. We zien niet alleen de nieuwste augustus-update, maar ook veel andere updates. In dit Android Update Bulletin van week 32 lees je welke Android-apparaten zijn bijgewerkt.

Android updates in week 32

Week in, week uit verschijnen er updates voor Android-toestellen. In de afgelopen week was dit ook het geval en zagen we bijvoorbeeld beveiligingsupdates die uitgerold werden voor de apparaten. Maar er zijn meer updates verschenen. Welke dit zijn, lees je in het Android Update Bulletin van week 32.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate juli met stabiliteitsverbeteringen

OnePlus

OnePlus Nord CE: Android 12 met OxygenOS 12

OnePlus Nord CE 2 5G: Android 12 met OxygenOS 12

Oppo

Oppo Find X3: beveiligingsupdate juli met sim-verbeteringen

Oppo Find X3 Lite: beveiligingsupdate juli met sim-verbeteringen

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate juli (met patch van juni)

Nothing

Nothing Phone 1: NothingOS 1.1.2 update

Samsung

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.