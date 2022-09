Bitdefender waarschuwt voor 35 gevaarlijke apps: verwijder deze van je smartphone

Bitdefender heeft een nieuw overzicht gedeeld met apps die je maar beter zo snel mogelijk van je smartphone of tablet kunt verwijderen. In totaal gaat het om 35 apps, waarvan sommigen tienduizenden keren zijn gedownload.

Pas op voor 35 apps

Malware en adware is gevonden in 35 applicaties die beschikbaar zijn of waren in de Google Play Store. Dit blijkt uit gegevens van beveiligingsbedrijf Bitdefender. Zij hebben deze kwaadaardigheden in de vijfendertig verschillende toepassingen ontdekt, en raden nu aan om deze toepassingen direct van je smartphone of tablet te verwijderen. Het gaat niet enkel om apps die een paar keer zijn gedownload. Verschillende applicaties zijn tienduizenden keren gedownload, sommigen zelfs meer dan 100.000 keer.

De Google Play Store

De malafide apps in dit overzicht hebben de bescherming van Google blijkbaar toch weten te omzeilen, gezien het feit dat ze uit de Google Play Store te downloaden waren. Eerder werd al een overzicht gedeeld met 32 apps die je beter zo snel mogelijk kunt verwijderen van je toestel.

In de Google Play Store komen deze applicaties vrij betrouwbaar over. Echter, op de achtergrond, gebeuren dingen die gebruikers niet altijd doorhebben. Zo kan worden steeds meer advertenties getoond en word je ook buiten de app op lastiggevallen met storende advertenties. Deze leiden dan weer naar schadelijke malware. Daarbij kunnen icoontjes en dergelijke aangepast worden, waarbij het kan lijken alsof een app zich voordoet als menu voor instellingen en zo dingen aangepast kunnen worden.

De 35 applicaties in kwestie zijn onderstaande apps;