DuckDuckGo komt met gratis privacyvriendelijke e-maildoorstuurservice

Een nieuwe dienst is aangekondigd door DuckDuckGo. Die partij is vooral bekend van de privacyvriendelijke zoekmachine, nu gaat het om een doorstuurservice voor je mailtjes, waarbij trackers verwijdert worden.

DuckDuckGo met maildienst

DuckDuckGo heeft een nieuwe mailservice aangekondigd. Het is een doorstuurservice waarbij privacygevoelige zaken eruit gehaald worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om trackers die eruit gehaald worden, waarna de mail alsnog binnenkomt in je eigen inbox. Hiermee is de Email Protection service dus geen vervanger voor je Hotmail, Gmail of Outlook-adres, want de mails die ‘gestript’ zijn, komen na de filtering door DuckDuckGo gewoon in je eigen mailbox terecht.

Gebruikers kunnen via de website van DuckDuckGo een gratis @duck.com mailadres aanmaken die gebruikt kan worden voor het aanmelden. Wanneer een mailtje binnenkomt op dat mailadres, zoals een nieuwsbrief, worden de trackers er eerst uitgehaald, waarna de mail doorgestuurd wordt naar het ingestelde mailadres. Bij de mail die in je mailbox terecht komt, zie je ook welke trackers eruit zijn gehaald. Vorig jaar werd de dienst Email Protection al getest in een gesloten bèta, nu kan iedereen de dienst gebruiken. Tevens zegt DuckDuckGo dat het probeert om relatief onveilige HTTP:// linkjes te vervangen door HTTPS://.

Als gebruiker kun je een onbeperkt aantal aliassen aanmaken en laten doorsturen naar je eigen mailadres. Volgens het bedrijf worden geen mails opgeslagen op de servers van DuckDuckGo. Je kunt je aanmelden via de DuckDuckGo Privacy Browser of via de extensies voor verschillende browsers, via deze link.