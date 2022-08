Microsoft gaat meer advertenties tonen aan gebruikers in Outlook-app

Ben je gebruiker van de Outlook-app? Dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort aanzienlijk meer reclame voorgeschoteld krijgt van Microsoft. De verandering geldt voor gratis gebruikers van de Outlook-dienst.

Meer reclame in Outlook-app

De Outlook-app van Microsoft wordt voorzien van meer reclame. Dit nieuws wordt bevestigd door Microsoft tegenover The Verge. De mail-app van het bedrijf toont nu al reclame aan gebruikers zonder een Microsoft 365-abonnement. Dit gebeurt in de zogenaamde Focus-modus. Dat gaat veranderen en wordt er voortaan ook reclame getoond als je een enkele inbox gebruikt in de Microsoft-app.

In de Outlook applicatie wordt bovenaan de mailbox een advertentie getoond. Deze doet wat lijken op de vormgeving van een mailtje. De advertentie wordt aangeduid met een icoontje waarin de tekst ‘Ad’ staat. Bij het klikken op de advertentie opent zich een in-app browser. Het is volgens de bron mogelijk om de reclame weg te swipen, al zal deze dan wel vervangen worden door een banner met een andere advertentie.

Gebruikers reageren boos op de verandering de Outlook-app. Op deze manier wil Microsoft vermoedelijk meer mensen aan een Microsoft 365 abonnement krijgen.