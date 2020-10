Outlook voor Android laat je nu agenda-items synchroniseren van Google en Samsung

Microsoft heeft een update uitgebracht voor de Outlook-app voor je Android-apparaat. Vanaf nu kun je nog meer uit de agenda halen dankzij synchronisatie van je Google en Samsung-agenda.

Agenda uitgebreid in Outlook

De Agenda-functie in de Outlook app voor Android is vanaf nu een stuk beter te gebruiken. Microsoft heeft een update uitgebracht waarbij de mogelijkheden verder zijn uitgebreid. Degenen die meerdere agenda-apps gebruiken kunnen vanaf nu, in de Outlook app, hun Samsung- of Google kalender synchroniseren met die in Outlook. Ook verschillende andere agenda-toepassingen zijn hiervoor geschikt.

De synchronisatie van de agenda gaat twee kanten op. Dit betekent dat wanneer een event aangemaakt wordt in Outlook, deze ook in je Google Agenda (of Samsung kalender) wordt opgeslagen. Andersom werkt dus ook; maak je een agenda-item aan in Google Agenda, dan verschijnt deze ook in Outlook.

De update is beschikbaar via de Google Play Store.