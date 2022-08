Microsoft brengt Outlook Lite app uit voor Android

Android is een nieuwe mail-app rijker. De ontwikkelaars van Microsoft hebben Outlook Lite uitgebracht in de Google Play Store. Met de nieuwe applicatie heb je met een lichtgewicht app toegang tot je e-mail, agenda en contacten.

Microsoft Outlook Lite

Voor degenen die niet alle overbodige poespas willen uit Outlook, of degenen met een minder krachtige smartphone kunnen vanaf nu de Outlook Lite app downloaden uit de Google Play Store.

De applicatie is zoals de naam al aangeeft een lichtere versie van de normale Outlook app. Deze app is dan ook maar 5MB groot. Het heeft meerdere voordelen. Heb je een (ouder) toestel met minder krachtige hardware of wil je op je uitgebreidere smartphone juist ruimte besparen. In het bijzonder is de applicatie geschikt gemaakt voor Android Go-toestellen met vaak weinig werkgeheugen.

Microsoft licht de voordelen hieronder uit;

De Outlook-omgeving waar u van houdt – Outlook Lite heeft de kernervaring van Outlook, inclusief toegang tot e-mails, agenda, contacten en meer

Klein – Outlook Lite-app heeft een downloadgrootte van ongeveer 5 MB en gebruikt extreem weinig opslagruimte op uw telefoon

Snel – Geoptimaliseerd om snel te werken op alle Android-apparaten, inclusief apparaten met 1 GB RAM

Laag batterijgebruik – Vraagt minder van je telefoon, waardoor uw batterij wordt bespaard

Alle netwerken – Werkt goed op alle netwerken, inclusief 2G- en 3G-netwerken wereldwijd

Microsoft Outlook Lite voor Android biedt ondersteuning voor Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 en Exchange Online accounts. Echter is de applicatie nog niet direct voor iedereen te downloaden. Als eerst is de app beschikbaar in de landen Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, India, Mexico, Peru, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije en Venezuela. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid.