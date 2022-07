Gmail app toont vanaf nu gebruikte opslagruimte

Het is al sinds jaar en dag mogelijk om in de webversie van Gmail te zien hoeveel opslagruimte je gebruikt. Het gaat om de opslagruimte van je Google-account. Vanaf nu kun je hiervoor ook terecht in de Gmail app.

Google opslagruimte in Gmail app

DroidApp-lezer Max is gestuit op een nieuwe functie in de Gmail app voor Android. Vanaf nu kun je met een druk op de knop zien, hoeveel van je online opslagruimte ingenomen wordt. Zo weet je of je misschien wat dingen moet verwijderen, of dat je eventueel moet upgraden naar meer online opslagruimte. Alles wat je met je Google-account doet, zoals Foto’s, bestanden in Drive en Gmail gaat van dit geheugen af. Ieder Google-account krijgt 15GB aan ruimte gratis.

In de webversie van Gmail kun je al ontzettend lang terecht voor het bekijken van je actuele opslaggebruik. Nu is dat ook mogelijk in de Gmail app voor Android. Hiervoor hoef je alleen maar te tikken op je profielfoto, rechtsboven in beeld. Vervolgens zie je het scherm met hoeveel opslag gebruikt wordt. Dit wordt aangegeven in een percentage, met daarachter de totale opslagruimte die je hebt.

Tik je op deze informatie, dan opent zich een mooi overzicht met het geheugengebruik van je Google-account. Je ziet direct welke toepassing, hoeveel ruimte inneemt. Dit scherm opent in de Google One-app, die je overigens ook terug kunt vinden in het menu, zodat je hier altijd snel toegang toe hebt. Vanuit de Google One app kun je ook upgraden of aan de slag met het vrijmaken van ruimte. Een tip die hierbij flink kan helpen, is onze WhatsApp tip; waarmee je snel geheugen kunt besparen in WhatsApp.