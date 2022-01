Gmail: handige zoekfilters in app nu beschikbaar voor iedereen

Gmail kwam vorig jaar september met het nieuws over nieuwe zoekfilters voor in de applicatie. Deze waren echter niet voor iedereen beschikbaar. Dat is nu anders, en kun je de slimme zoekfunctie in de Gmail app gebruiken.

Zoekfilters in Gmail

Gmail heeft de Android-app uitgebreid met extra mogelijkheden, waarbij alle gebruikers de nieuwe zoekfunctie kunnen gebruiken. Deze zoekfunctie biedt namelijk nu filters aan, waarmee je nog beter en gerichter kunt zoeken. De nieuwe filters werden in september al aangekondigd, maar kwamen toen alleen beschikbaar voor degenen met Google Workspace en G Suite. We kunnen je nu het nieuws delen dat de functie voor iedereen uitgerold wordt.

De nieuwe zoekfilters bestaan uit verschillende opties. Zo kun je filteren op het verzendadres of het adres van de ontvanger. Verder kun je aangeven of er een bijlage in de mail zat en kan er op datum gezocht worden; zoals ouder dan een week, maand, zes maanden of een aangepast bereik. Eventueel kun je ook aangeven dat het een mail moet zijn die ongelezen is, en kunnen agenda-updates uitgeschakeld worden. Op die manier moet het mogelijk gemaakt worden om gerichter te zoeken naar mails in je Gmail inbox.

De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold voor iedereen. Gebruikers krijgen de functie automatisch te zien; er hoeft geen update voor uit de Google Play Store gedownload te worden.