Gmail voor Android krijgt handige zoekfilters

Het zoeken naar een specifieke mail kan soms een tijdrovende klus worden met een volle mailbox. Gmail voor Android krijgt daar nu handige verbeteringen voor met nieuwe zoekfilters, zo heeft Google bekend gemaakt.

Gmail met zoekfilters

Gebruik je nu de zoekfunctie in Gmail, dan kan het soms flink zoeken zijn naar die ene mail die je zoekt. Bijvoorbeeld als je specifiek zoekt naar een bijlage, of binnen een bepaalde tijdspanne. Enkel het zoeken naar trefwoorden behoort tot de mogelijkheden. Het is goed te zien dat Google dat nu ook heeft ingezien. Er komen verbeteringen aan voor de zoekfunctie die in de Android-app van Gmail is te vinden.

Gmail voor Android krijgt namelijk zoekfilters, die het zoeken naar mailtjes verder verbeterd. Je kunt met de nieuwe zoekfilters zoeken binnen een bepaalde periode of zoeken naar specifieke datum. Een andere optie is om gericht te zoeken naar e-mails naar specifieke personen of dat er een bijlage aanwezig moet zijn.

De eerste gebruikers die de nieuwe zoekfilters van Gmail kunnen gebruiken zijn degenen met Google Workspace, G Suite Basic en G Suite Business. Daarna zullen ze breder uitgerold worden.