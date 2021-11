KPN waarschuwt voor phishingmail voor ‘herinnering van factuur’

Een nieuwe phishingmail gaat rond, waarbij het lijkt alsof de e-mail afkomstig is van KPN. Er wordt gesproken over een herinnering van een openstaande factuur, welke je direct zou kunnen betalen via de mail.

KPN phishingmail over factuur

Krijg je een e-mail van KPN in je mailbox, dan is het verstandig nog even goed te checken of deze echt van KPN afkomstig is. Door Opgelicht?! wordt gewaarschuwd voor een phishingmail die uit naam van KPN rondgestuurd wordt. De mail heeft als onderwerp ‘Herinnering niet betaalde factuur KPN’ en lijkt afkomstig te zijn van noreply@kpn.nl.

De mail is als volgt;

Niet betaalde factuur van € 13,62 , #adress# , , , Klantnummer: 4014549970 Deze e-mail gaat over de betaling van uw KPN mobiele factuur Geachte heer, mevrouw, U ontvangt deze mail omdat de laatste factuur van uw mobiele dienst nog niet betaald is. De automatische incasso is mislukt omdat er onvoldoende saldo op uw rekening stond. Er staat nog een bedrag van € 13,62 open. Als de betaling niet uitkomt, dan kunt u ook een betaalregeling maken via kpn.com/betaallater. Betaal direct Wij verzoeken u de betaling van € 13,62 binnen dagen te voldoen. Dit kunt u direct doen via bovenstaande knop of door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL83INGB0000325513 ten name van KPN Mobiel onder vermelding van uw klantnummer 4014549970. Hebt u nog vragen over uw factuur? Bel dan de klantenservice op 0800 0402 (24/7 gratis bereikbaar). Voor algemene vragen over uw factuur kunt u terecht op onze website. Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Meer informatie Met vriendelijke groet, Jörg Kramer Directeur klantenservice

In de mail wordt dus een klantnummer genoemd, en ook wordt een IBAN-nummer genoemd. Verder vinden we een telefoonnummer, welke daadwerkelijk van KPN zelf is. Op deze manier hopen de oplichters dat de e-mail zo authentiek overkomt. Tot zover lijkt er niet veel aan de hand, maar het gaat mis bij ‘Betaal direct’. Deze linkt naar een malafide website, welke wel overtuigend is nagemaakt, zo meldt Opgelicht. Er wordt gelinkt naar verschillende banken, welke eveneens nagemaakt zijn. Wanneer je nietsvermoedend probeert in te leggen, zullen de oplichters hun slag slaan.

Onlangs gingen er ook al phishingmails uit naam van T-Mobile.