KPN Interactieve TV-app geüpdatet met nieuw design

Een nieuwe update staat klaar voor de KPN Interactieve TV app. De applicatie, waarmee je op je smartphone naar televisie kunt kijken, krijgt een nieuw ontwerp.

KPN Interactieve TV app met update

Degenen met een (televisie-) abonnement van KPN, of een provider die gebruik maakt van het KPN-netwerk, kunnen vanaf nu een nieuwe app gebruiken. De vernieuwde update voor de Android-app van KPN Interactieve TV brengt vernieuwingen voor het ontwerp van de applicatie. Zo zien we dat de bediening en navigatie ook enigszins veranderd is.

In de oude versie van de KPN Interactieve TV app had je onderin beeld de navigatiebalk met daarin vier opties. Via ‘Kijken’ kon je vervolgens je keuze maken. Na de update zien we dat dit aantal keuzes is teruggebracht tot drie, waarbij er nu gebruik gemaakt wordt van top-bar navigatie, ofwel, opties die je bovenin beeld ziet. Denk bijvoorbeeld aan tv-programma’s, series en films.

De update wordt gefaseerd uitgerold via de Google Play Store. De app kan gedownload worden uit de Play Store via onderstaande button.