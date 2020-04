KPN Interactieve TV app krijgt ondersteuning voor Picture-in-Picture

KPN brengt een update uit voor de eigen KPN Interactieve TV applicatie. Met de nieuwe versie kun je de Picture-in-Picture functie gebruiken.

KPN Interactieve TV app met Picture-in-Picture

Er kan een nieuwe update binnengehaald worden voor de KPN Interactieve TV app. Deze applicatie geeft je de mogelijkheid om live televisie te kijken op je smartphone of tablet. Hiervoor heb je uiteraard wel een KPN-abonnement nodig, of bijvoorbeeld bij Budget of NLE. Via de toepassing kun je ook gemiste programma’s terugkijken en er is Chromecast-ondersteuning.

De nieuwe update voor de KPN Interactieve TV app voegt dus een nieuwe functie toe; Picture-in-Picture. Hiermee wordt het beeld van het programma dat je aan het kijken bent verkleind. Dit betekent dat je tijdens het bekijken van een programma gewoon verder de app kunt gebruiken, zonder dat daarmee je programma afgesloten wordt. Helaas werkt de Picture-in-Picture functie niet over andere apps heen.

Om de Picture-in-Picture te gebruiken kun je tijdens het bekijken van een programma op de speciale PiP-knop drukken. Deze vind je rechts bovenin beeld.