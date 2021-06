KPN iTV app uitgebracht voor Android TV

Goed nieuws is er voor degenen met KPN en een televisie met Android TV. Eerder was er voor verschillende merken al een Smart TV-app.

KPN iTV voor Android TV

Waar de KPN iTV app al langer beschikbaar is voor Smart TV’s van Samsung en LG, is deze nu ook breder beschikbaar. Het nieuws hierover deelt de provider op haar eigen forum. Je kunt de applicatie nu in de Play Store vinden op je Android TV. Dit betekent dat de app niet alleen werkt op je Samsung of LG-televisie maar bijvoorbeeld ook op Android TV’s van Sony en Philips. Daarnaast moet de app werken op de NVIDIA Shield en de Xiaomi box.

De groengekleurde provider benadrukt dat het gaat om een betaversie van de KPN Interactieve TV app. Door de applicatie nu alvast vrij te geven hoopt KPN de technische werking en stabiliteit te testen. Feedback is daardoor van harte welkom, zo meldt KPN. Binnenkort moet er ondersteuning volgen voor de Fire TV Stick van Amazon.