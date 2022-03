Gmail rolt optie uit om notificaties te pauzeren, bij gebruik computer

Een nieuwe functie wordt uitgerold voor de maildienst Gmail. Het wordt mogelijk om Gmail-notificaties op de smartphone te dempen, als je de computer gebruikt.

Pauzeer notificaties van Gmail

Met de notificaties op je smartphone ben je van alles op de hoogte. Veel applicaties kunnen je telefoon overspoelen met meldingen. Gmail is ook een applicatie die je meldingen kan sturen, als er een nieuw mailtje binnenkomt. Maar misschien zijn die meldingen wat overbodig als je zelf al achter de computer zit. Daar heeft Google nu wat op bedacht.

Google rolt een functie uit in Gmail waarmee je de mobiele meldingen van Gmail kunt dempen, dan wel pauzeren. Dit gebeurt dan als je Gmail op je computer gebruikt. De functie wordt breed uitgerold naar alle gebruikers. Wanneer dit geactiveerd is, moet je Gmail toestaan om het apparaatgebruik te controleren. Google heeft nog geen specifieke instelling hiervoor, maar biedt zich aan via de melding die je op de desktop ziet verschijnen. Mogelijk verschijnt er wel op later termijn een optie hiervoor.

Met de functie ingeschakeld, waarbij je de instellingen ook kunt aanpassen bij Instellingen > beveiliging en privacy > site-instellingen > aanvullende machtigingen, verschijnen meldingen van nieuwe mails niet op je smartphone, als je Gmail op je computer gebruikt. Je ziet dan wel een melding op je bureaublad.

De melding is als volgt;

Als je mobiele Gmail-meldingen wilt onderbreken terwijl je actief bent op dit apparaat, sta je toe dat je browser waarneemt of je actief of afwezig bent. Klik op Doorgaan en dan op Toestaan als je browser hierom vraagt.