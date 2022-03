Google Foto’s krijgt drie nieuwe functies: filters, delen en screenshots

Google bereidt drie nieuwe functies voor de Android-app van Google Foto’s. De dienst wordt uitgebreid met drie handige functies die van pas komen bij het zoeken en delen van berichten.

Google Foto’s met 3 functies

Voor het beheren en delen van je foto’s kun je de eigen foto-app van Google gebruiken; Google Foto’s. Google heeft nu drie nieuwe functies aangekondigd die uitgerold gaan worden voor de applicatie.

Allereerst zit er een nieuw ontwerp voor de bibliotheek aan te komen. Middels zoekfilters die je als knop bovenin beeld tegenkomt, kun je sneller filteren. Bijvoorbeeld op beelden die juist online zijn opgeslagen, albums zijn gedeeld of foto’s die op je telefoon zijn bewaard en niet in je online-account.

Delen is ook verbeterd in de nieuwe versie van Google Foto’s. Bij het scherm zie je nu al een lijst met gedeelde albums en andere content. In het nieuwe scherm wordt deze content verdeeld in aparte groepen, zodat je sneller overzicht hebt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gedeelde albums, conversaties en gedeelde albums/links.

Aan de bovenkant van het overzicht wordt een snelkoppeling toegevoegd voor screenshots. Je kunt een herinnering krijgen van schermafbeeldingen die met het toestel zijn gemaakt. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw overzicht met intelligente functies voor screenshots. Zo krijg je opties voorgeschoteld om tekst te kopiëren, bij te snijden of aan de slag te gaan met Google Lens.

De update moet in de komende weken uitgerold worden.