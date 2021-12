Google Foto’s rolt handige ‘Vergrendelde map’ functie uit naar iedereen

De Android-app van Google Foto’s wordt uitgebreid met een reeks nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu kan iedereen de functie ‘Vergrendelde map’ gebruiken. Eerder was deze functie er alleen voor de Pixel-devices. Maar wat kun je er precies mee?

Vergrendelde map in Google Foto’s

In verschillende galerij-apps van fabrikanten kun je foto’s afschermen. Omdat je deze bijvoorbeeld liever voor alleen jezelf houdt. Dit soort foto’s en video’s kun je vanaf nu ook bij de Google Foto’s app onderbrengen in een vergrendelde map. Hiermee worden gevoelige foto’s verborgen uit het totale overzicht van foto’s en video’s die opgeslagen zijn, maar blijven ze wel voor jouzelf bereikbaar. Deze nieuwe functie werd eerder al verspreid voor de Pixel-toestellen en de aankondiging van de functie was in mei.

Met de functie Vergrendelde map kunnen items op andere plaatsen in Google Foto’s en in andere apps op dit apparaat verborgen worden. De bestanden in deze map worden niet toegevoegd aan de back-up en worden ook verwijderd als Google Foto’s van het toestel gewist wordt. De vergrendelde map kan geopend worden middels de schermvergrendeling van het apparaat. De optie is terug te vinden bij de tools, in de Google Foto’s app.