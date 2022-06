Thunderbird voor Android stap dichterbij: gaat K-9 Mail vervangen

Een lang gevestigde naam op Android-gebied is K-9 Mail, een mail-app met vele mogelijkheden. Nu wordt duidelijk dat de basis van deze app gebruikt gaat worden voor het nieuwe Mozilla Thunderbird voor Android.

K-9 Mail wordt Thunderbird

Waarom zou je als bedrijf opnieuw het wiel uitvinden? Dat moet de gedachten zijn geweest van Mozilla. Het bedrijf dat bekend is van verschillende diensten zoals Firefox en Thunderbird, kwam eerder al in het nieuws over de komst van Thunderbird naar Android. De stap hiertoe is nu een stuk dichterbij. Het ontwikkelteam heeft bekend gemaakt dat het de handelsmerkrechten en de broncode van de app K-9 Mail verkregen. Duidelijk is dat K-9 Mail als basis gebruikt zal worden, en hier vervolgens door Mozilla verder aanpassingen en verbeteringen voor worden doorgevoerd.

Voorlopig blijft K-9 Mail bekend zoals het nu is. Pas wanneer verschillende wijzigingen in ontwerp en functies zijn doorgevoerd, zal de applicatie omgedoopt worden tot Thunderbird. Qua functies kan gedacht worden aan de synchronisatie tussen mobiel en desktop, de automatische configuratie middels het Thunderbird-account en ondersteuning voor berichtenfilters.

Wil je alvast een idee krijgen hoe Thunderbird zal werken op je Android-device, dan raadt het team aan om alvast K-9 Mail te downloaden. Naar verwachting wordt in de zomer van 2023 de app als Thunderbird uitgebracht. Voor Apple iOS wil het bedrijf mogelijk een nieuwe app in ontwikkeling nemen.