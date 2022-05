Mozilla komt met eigen mail-app: Thunderbird voor Android

Mozilla heeft bekend gemaakt dat er eindelijk een mobiele versie aan zit te komen van Thunderbird. De maildienst van Mozilla krijgt een eigen (Android-) app voor op de smartphone. Een alternatief voor bekende mail-apps zoals Spark, Outlook en Gmail?

Thunderbird voor de smartphone

Op de computer is Mozilla’s maildienst Thunderbird al een goed gevestigde naam. Op de smartphone is dat eigenlijk nog helemaal niet het geval. De dienst is immers niet beschikbaar op de telefoon. Toch vreemd voor een dienst die al zo’n grote groep gebruikers telt. Dit gaat echter veranderen, zo melden de Duitse collega’s van Caschy’s Blog.

Het zou gaan om een dienst die open-source beschikbaar zal komen. De prioriteit zal liggen bij een Android-app, zo laat het bedrijf weten. Heel veel meer informatie is er nog niet. Wel dat de app ‘binnenkort’ moet verschijnen, maar een termijn hiervoor wordt niet genoemd. Onbekend is dus hoe het eruit zal zien, maar hopelijk krijgen we hier binnenkort meer informatie over.