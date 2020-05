Mail-app Spark krijgt nieuw design en nieuwe features na update

Er wordt een update verspreid voor mail-app Spark. De bekende applicatie is voorzien van een nieuw design, en krijgt met de update ook nieuwe functies.

Spark met update

Mail-app Spark wordt via de Google Play Store bijgewerkt met een nieuwe update. De nieuwste versie van de mail-applicatie brengt verbeteringen in het design, samen met een wat functies die we nog niet eerder terugzagen in de toepassing. Het nieuwe design zien we terug bij de conversaties, waarbij het moderner en overzichtelijker eruitziet. Daarbij heb je sneller toegang tot snelle acties zoals snoozen, doorsturen of archiveren.

Een nieuwe feature die toegevoegd is, is dat je sneller eenzelfde mail kunt doorsturen, zonder dat je een bericht apart hoeft door te sturen, te kopiëren en te plakken, en ook nog teksten aan moet passen. Verder kun je een mail direct opslaan als PDF of vanuit de Spark app printen.

