Samsung Galaxy S20-serie bijgewerkt met beveiligingspatch van augustus

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de drie smartphones uit de Galaxy S20-serie. De S20, S20+ en de Galaxy S20 Ultra krijgen allen de nieuwste beveiligingsupdate aangereikt, en wel die van augustus.

Augustus-update voor Galaxy S20-serie

Samsung bracht eerder beveiligingsupdate augustus al uit voor de Galaxy S21- en Galaxy S22-serie. Nu is het de beurt aan de twee jaar geleden uitgebrachte Galaxy S20-serie. Theo laat aan DroidApp weten dat de smartphone uit de Galaxy S20-serie de nieuwste update binnenkrijgt. Niet alleen bevat de update de patches van Google zelf; ook Samsung’s eigen patches zijn toegevoegd aan de update.

In de changelog van de update worden nog een aantal zaken uitgelicht. Samsung spreekt hierbij over de algehele stabiliteit van functies die is verbeterd. Het gaat hierbij niet in op de details, met wat er precies verbeterd is. We zien verder dat enkele Samsung systeem-apps bijgewerkt zijn naar een nieuwe versie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de spraakrecorder, de rekenmachine en Samsung Health. De update heeft een grootte van totaal 238,32MB en kan vanaf nu gedownload worden op de Galaxy S20, Galaxy S20+ en S20 Ultra. Later zal de Galaxy S20 FE ook bijgewerkt worden.

