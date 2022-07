Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra krijgen nieuwe juli-patch

De high-end smartphones van Samsung, van twee jaar geleden krijgen een nieuwe update. Voor de Galaxy S20-serie wordt de juli-update uitgerold.

Galaxy S20: juli-update

Goed nieuws is er voor de bezitters van de toestellen uit de Samsung Galaxy S20-serie. Voor de drie modellen, de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra heeft de fabrikant de nieuwe beveiligingsupdate van juli klaargezet, zo laat Theo aan DroidApp weten. De update brengt niet alleen de patches vanuit Google, maar ook de specifieke patches vanuit Samsung zelf. Daarover hebben we eerder deze maand een overzicht gepubliceerd, met welke verbeteringen dit meebrengt.

De update voor de Galaxy S20-serie is circa 205MB groot en wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België. Kijkend naar de changelog zien we verder geen veranderingen of nieuwe functies. Doorgaans grijpen fabrikanten wel deze gelegenheid aan om gelijk wat bugfixes en dergelijke door te voeren. Als je de update binnen kunt halen, dan krijg je hiervan een melding op je smartphone.

