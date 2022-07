Samsung over beveiligingsupdate juli 2022: dit zijn de 41 eigen patches

Samsung heeft een overzicht online gezet met de patches die het zelf toevoegt aan de beveiligingsupdate van juli 2022 voor Android. Afgelopen week deelde Google al de details hierover.

Samsung over juli-patch

De beveiligingsupdate van juli 2022 is door Samsung al voor een reeks toestellen beschikbaar gesteld. Google gaf afgelopen week de update vrij, waaruit duidelijk werd dat er 33 kwetsbaarheden met de update werden aangepakt. De nieuwe beveiligingsupdate wordt doorgaans ook door fabrikanten geoptimaliseerd met eigen patches en verbeteringen. Dat is ook het geval bij Samsung, waarbij de fabrikant hier nu meer informatie over geeft.

Samsung pakt met beveiligingsupdate juli 2022 zelf nog 23 zwakke plekken aan. Deze hebben betrekking op de eigen Galaxy-apparaten en de eigen One UI skin. Zwakke plekken zien we deze maand in verschillende onderdelen. Eén kwetsbaarheid maakte het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden het Device ID toegankelijk te maken. Verder zien we fixes in verschillende andere zaken die op de achtergrond meedraaien. We zien ook een wat kleinere kwetsbaarheid in het opslaan van contacten op toestellen met Android 12.

In de komende tijd zullen meer Samsung-toestellen de update van juli ontvangen. Krijg je de update binnen, laat het ons dan samen met een screenshot weten, door ons een mailtje te sturen.