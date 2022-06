Samsung Galaxy S20: steeds meer gebruikers merken schermproblemen op met strepen door beeld

Een groep gebruikers van de Samsung Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra merken schermproblemen op. In deze gevallen gaat het om een roze of groene streep die over het scherm loopt. In het begin van toen de S20 leverbaar werd, waren er ook al schermproblemen.

Schermproblemen bij Galaxy S20-serie

De drie modellen uit de Samsung Galaxy S20-serie lijken te maken te hebben met schermproblemen. De berichten hierover gaan rond op het internet en hebben betrekking op de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Bij desbetreffende gebruikers is een willekeurige groene of roze lijn zichtbaar over het scherm. Bij verschillende bezitters zou deze lijn na verloop van tijd meer schermruimte beslaan. De klachten over deze problemen stapelen zich steeds verder op. Samsung zelf heeft nog niet op de zaak gereageerd.

Het verhaal doet ons denken aan de berichten die begin 2021 verschenen. Ook toen waren er schermproblemen bij de Galaxy S20-modellen, waarbij toestellen onbruikbaar werden omdat het beeldscherm onleesbaar werd. Hoewel sommige gebruikers beweren dat het met de laatste update is gekomen, meld een andere groep weer dat het probleem daarvoor al was.

Onduidelijk is of het hier gaat om een hardware- of een softwareprobleem. Is het een hardwareprobleem, dan is dat alleen op te lossen met het vervangen van het scherm. Aangezien het toestel ruim twee jaar op de markt is, en je twee jaar garantie krijgt op je smartphone, kan dit een onaangename verrassing worden als deze niet binnen de garantie valt. In dat geval is het te hopen dat Samsung het probleem verder onderzoekt en wellicht hierin nog wat kan regelen.

Het is niet helemaal duidelijk of de problemen wereldwijd voorkomen. Ben jij in het bezit van een Galaxy S20-model, dan horen we graag van je of je deze problemen ook hebt. Laat onder dit bericht een reactie achter.

