Samsung Galaxy S20-serie ontvangt nieuwste patch van juni

Samsung heeft een nieuwe beveiligingsupdate klaargezet voor de Galaxy S20. De serie van drie toestellen krijgt de security-patch van juni aangeboden.

Galaxy S20: juni-update

In de afgelopen dagen zijn al meerdere toestellen van Samsung geüpdatet naar de patch van juni. Voor drie toestellen van de fabrikant staat nu ook de update klaar. Dit geldt voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Alle drie de modellen ontvangen niet alleen de nieuwste patch vanuit Google, samen met deze update worden ook de kwetsbaarheden vanuit Samsung gedicht met Samsung’s eigen patches.

Theo meldt ons de update, die bijna 187MB groot is. In de changelog is te zien dat enkel de security-patch een niveau hoger wordt getild. Verder zijn er geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd, al zal Samsung zeker nog bugfixes en dergelijke doorvoeren.

De update voor de drie modellen uit de S20-serie kan vanaf nu gedownload worden. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

