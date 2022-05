Samsung Galaxy S20-serie krijgt nieuwe mei-update met camera-verbeteringen

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Alle drie de modellen ontvangen een nieuwe beveiligingsupdate, samen met verbeteringen voor de camera.

Mei-update voor Galaxy S20

Samsung is er snel bij met de nieuwste beveiligingsupdate van mei 2022. De update werd eerder deze maand aangekondigd voor Android. Gisteren schreven we al dat de Galaxy S22-serie de update aangeboden kreeg, nu is het de beurt aan de twee jaar geleden uitgebrachte S20-modellen, zo laat Theo ons weten. Bovenop de patch van mei, zijn er ook nog de eigen patches van Samsung.

Niet alleen is er op het gebied van beveiliging het één en ander verbeterd. Uit de changelog komt naar voren dat Samsung de camera van de Galaxy S20 ook heeft verbeterd. Voor de telefoons belooft Samsung dat de nachtportret-functie is verbeterd. Dit moet de fotokwaliteit in omgevingen met minder licht duidelijk ten goede komen.

De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België voor de Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel. Het is een flinke update met een grootte van 910MB.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 489,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 705,00 euro