Samsung Galaxy S20-serie ontvangt beveiligingsupdate van april

Goed nieuws voor de gebruikers van de toestellen uit de Samsung Galaxy S20-serie. De drie smartphones uit deze reeks worden bijgewerkt met de april-update; de nieuwste patch die er voor Android beschikbaar is.

Galaxy S20 krijgt april-update

Een nieuwe update staat klaar voor de drie smartphones uit de Samsung Galaxy S20-serie. In de afgelopen dagen werden veel toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april 2022, en nu is het de beurt aan de Galaxy S20-serie, zo laat Theo ons weten.

De Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra krijgen allen de nieuwste patch. Dit zijn niet alleen de patches vanuit Google, maar ook de patches van Samsung zelf. Hiermee worden enkele tientallen kwetsbaarheden in de software van Samsung aangepakt.

Als we kijken naar de changelog zien we verder geen nieuwe functies of aanpassingen. Die hadden we eigenlijk ook niet echt verwacht. De smartphones werden zo’n twee weken geleden voorzien van One UI 4.1, waarin al een hoop nieuwe functies zaten. Daarbij draaien de drie modellen al sinds januari op Android 12.

