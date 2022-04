Samsung Galaxy S20 FE, Note 20, Z Flip 3 en Z Fold 3 krijgen april-update

Een nieuwe update staat klaar voor vijf toestellen van Samsung. De fabrikant rolt beveiligingsupdate april uit voor onder andere de Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20-serie. Ook voor de nieuwe vouwbare toestellen staat de update klaar.

April-update voor vijf toestellen

44 kwetsbaarheden aangepakt door Google

Samsung voegt 33 eigen patches toe

Samsung rolt voor vijf toestellen beveiligingsupdate april 2022 uit. Deze nieuwe patch werd door de Koreaanse fabrikant eerder al uitgerold voor de Galaxy S22-, Galaxy S21-serie en de Galaxy A52. De volgende telefoons die de update aangeboden krijgen, zijn vijf eerder uitgebrachte modellen. Marianne laat ons weten dat de Samsung Galaxy S20 FE de update van april binnen heeft gekregen. Hiermee worden niet alleen de 44 kwetsbaarheden aangepakt door Google, maar ook nog 33 eigen patches van Samsung.

De andere toestellen die de update aangeboden krijgen, zijn de Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. In alle gevallen lijkt het er niet op dat er nieuwe functies zijn doorgevoerd. Wel is het goed mogelijk dat de fabrikant achter de schermen nog enkele bugfixes meeneemt met de april-update. De update is nu beschikbaar voor de genoemde toestellen. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

