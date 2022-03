Samsung Galaxy S20-serie krijgt One UI 4.1 vol nieuwe functies

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe grote update uit voor de toestellen in de Galaxy S20-serie. Alle drie de modellen worden geüpdatet met de One UI 4.1 update die voor de S20 beschikbaar is. Dit samen met een nieuwe beveiligingsupdate.

One UI 4.1 voor Galaxy S20

De drie modellen in de Galaxy S20-serie worden door Samsung bijgewerkt met een nieuwe grote update. Voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra staat One UI 4.1 klaar, een update die in de afgelopen tijd al voor meerdere smartphones beschikbaar kwam. Met deze grootse update worden verschillende functies, die we kennen van bijvoorbeeld de Galaxy S22+, toegevoegd aan de drie modellen uit de S20-serie.

Theo meldt dat zijn Galaxy S20 de update heeft mogen ontvangen. Nieuwe functies die je nu kunt gebruiken, zijn bijvoorbeeld de Smart Widget, waarmee je meerdere widgets kunt combineren tot één. Middels RAM Plus kun je het werkgeheugen virtueel uitbreiden en tevens zijn er portret-verbeteringen voor de camera. Samsung laat verder weten dat enkele Samsung-apps zijn verbeterd, met onder andere de ondersteuning voor Kleurenpalet, waarbij kleuren van de achtergrond overgenomen worden in de interface van (meer) apps. Tot slot zijn er verbeteringen in de Game Optimizing Service, waarbij het energieverbruik en de warmteproductie beter wordt afgesteld.

Samsung levert voor de Galaxy S20-serie ook gelijk beveiligingsupdate maart 2022 mee. De update voor de Galaxy S20 heeft een grootte van 867MB.

