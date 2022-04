Samsung komt met verrassende Galaxy S20 FE 2022-editie

Samsung heeft een 2022-editie van de Galaxy S20 FE aangekondigd. Het toestel dat in 2020 werd aangekondigd, wordt hiermee uitgebracht in een nieuw jasje. Wat is er precies veranderd met de nieuwe Samsung Galaxy S20 FE 2022?

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Het is een mond vol, de naam van het nieuwe toestel van Samsung, maar het gaat om de 2022-editie van de Samsung Galaxy S20 FE. Over dit toestel waren we destijds in onze Galaxy S20 FE review erg enthousiast. Zo’n 1,5 jaar na het verschijnen van dat model is het nu tijd voor de Galaxy S20 FE 2022. Dit model komt (als eerst) beschikbaar in Zuid-Korea, de thuishaven van de fabrikant.

De smartphone krijgt een 6,5 inch AMOLED-scherm, een Snapdragon 865 octa-core processor en een triple-camera. Dit bestaat uit een 12 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel telelens. Samen met een 4500 mAh accu met 15W laden maakt dit het lijstje met specificaties compleet. Wat opvalt? Dit zijn precies dezelfde technische eigenschappen als die van de Galaxy S20 FE die eind 2020 uitgebracht werd. Wat is er dan precies veranderd?

Eigenlijk helemaal niets. Behalve dat Samsung niet langer meer de AKG headset meelevert met dit model. Deze werd in Nederland overigens al niet meegeleverd. Daarnaast heeft Samsung de prijs van het toestel verlaagd, waarbij de adviesprijs uitkomt op omgerekend op zo’n 530 euro. Aan de hand van door Samsung eerder bekend gemaakte informatie, is het duidelijk dat dit toestel wel vijf jaar aan updates zal ontvangen, en dat is heel netjes. Het is op dit moment onbekend of Samsung de Galaxy S20 FE 2022 uitbrengt in Nederland. De telefoon heeft zelf al een opvolger; de Galaxy S21 FE, welke we uitgebreid hebben behandeld in de Samsung Galaxy S21 FE review.

Het is overigens niet wereldvreemd dat een fabrikant een oude modelnaam gebruikt met een nieuw jaartal erachter. Enkele jaren geleden kwam Huawei met een opmerkelijke smartphone; de Huawei P8 Lite 2017.

