Samsung Galaxy S20 FE en Galaxy A72 krijgen Android 12-update

In Nederland en België worden door Samsung de twee volgende toestel bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. Android 12 wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy A72.

Samsung Galaxy S20 FE en A72: Android 12

De volgende telefoons worden geüpdatet naar Android 12. Samsung heeft flink de smaak te pakken en de nieuwe versie is er nu voor de Samsung Galaxy S20 FE en de Samsung Galaxy A72. Eerder werd de nieuwste Android-versie al uitgerold voor de Galaxy S21-, S20- en S10-serie. Ook de Flip- en de Fold werden bijgewerkt naar Android 12.

Samen met Android 12 wordt ook One UI 4 meegeleverd, en zien we beveiligingsupdate december. Hiermee is de Galaxy A72 weer een stuk beter bij de tijd, de december-patch werd eerder al verspreid voor de S20 FE. Met de nieuwe versies van alles, heb je toegang tot verschillende nieuwe functies. Denk aan een extra dimmodus voor de helderheid van het beeldscherm, een privacydashboard met meer instellingen en een interface waarbij de kleuren zich aanpassen aan dat van de ingestelde achtergrond. Wat betreft het privacydashboard; bij de locatie-instellingen kun je bijvoorbeeld aangeven dat apps alleen een globale schatting van de locatie mag krijgen, in plaats van de precieze locatie.

De update voor de Samsung Galaxy S20 FE en Samsung Galaxy A72 wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België. Als de update aangeboden krijgt, ontvang je hiervan een notificatie.

