Samsung Galaxy S20-serie krijgt vanaf nu Android 12 update in Nederland en België

De bezitters van een toestel uit de Samsung Galaxy S20-serie kunnen vanaf nu een update binnenhalen voor hun smartphone. De fabrikant is begonnen met het verspreiden van de update naar Android 12.

Galaxy S20-serie krijgt Android 12

De eerste stap van Samsung voor de update naar Android 12 voor de Galaxy S20-serie is gezet. De eerste gebruikers in Nederland kunnen de update vanaf nu verwachten op hun Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Samen met de update naar Android 12 levert Samsung ook gelijk de nieuwe One UI 4 skin, waarbij verschillende verbeteringen zijn toegevoegd. Denk aan de Extra Dimmen-functie, waarmee de helderheid verder verlaagd kan worden. Verder heeft Samsung gewerkt aan een nieuwe weer-widget.

Dankzij Android 12 krijgen gebruikers verschillende functies aangeboden. Eén van deze mogelijkheden is het privacydashboard, waarbij gebruikers meer te zeggen krijgen over hun privacy. De kleuren in de interface worden aangepast op de ingestelde achtergrond zodat er een beter geheel ontstaat. Samsung noemt deze functie ‘Kleurenpalet’. Daarbij zijn er nog verschillende andere nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd in zowel Android 12 als One UI 4.

De update is nu breed beschikbaar in Nederland en België, zo laten Theo en Jan aan ons weten. Als je hem kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 692,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro