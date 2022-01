Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen Android 12 in Nederland en België

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de toestellen in de Galaxy Note 20-serie. Beide toestellen worden bijgewerkt met een update naar Android 12, samen met de nieuwe One UI 4 skin.

Galaxy Note 20 krijgt Android 12

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Dennis laat aan ons weten dat zijn smartphone de update naar Android 12 heeft mogen ontvangen vanmorgen. De uitrol van Android 12 voor de toestellen Galaxy Note 20-serie is gestart in Nederland en België, zo kunnen we bevestigen. Eerder verscheen de update al onder andere voor de Samsung Galaxy S21-serie.

Samen met Android 12 worden de Note 20-toestellen bijgewerkt met One UI 4, wat de nieuwe skin is van Samsung. De fabrikant heeft hierbij de interface verbeterd met verschillende nieuwe functies. Gebruikers zien een interface waarbij de kleuren afgestemd zijn op de ingestelde achtergrond. Daarbij biedt Android 12 een nieuw privacydashboard waarbij je meer instellingen aan kunt passen. Verder zien we de beveiligingsupdate van december, al was die al eerder uitgerold voor de Note 20. In dit artikel vind je alle nieuwe functies in Android 12.

De update wordt vanaf nu aangeboden voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Het kan voor ‘bij provider gekochte-modellen’ langer duren totdat de update aangeboden wordt.