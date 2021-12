Android 12 wordt uitgerold naar Samsung Galaxy S10-serie en Tab S7

Samsung is voor meerdere toestellen begonnen met het uitrollen van een update naar Android 12. De update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S10-serie en ook voor de Galaxy Tab S7 staat de update vanaf nu klaar.

Android 12 voor S10 en Tab S7

Waar Samsung eerder al begonnen was met het verspreiden van Android 12 voor de Galaxy S21-serie, zijn nu de volgende modellen aan de beurt. Allereerst is er nieuws voor degenen met een toestel uit de Samsung Galaxy S10-serie. In verschillende Europese landen is de fabrikant gestart met het uitrollen van de update naar Android 12 voor de Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e, zo laat Richard aan ons weten.

Het gaat in eerste instantie om toestellen die (bijvoorbeeld door winkels als Belsimpel) uit het buitenland geïmporteerd worden en vervolgens hier verkocht worden. Echter zal het niet lang duren totdat ook de Nederlandse modellen van de S10-serie de update binnenkrijgen. Samen met Android 12 wordt ook One UI 4 meegeleverd.

Tab S7

Niet alleen voor de Samsung Galaxy S10-modellen staat de update naar Android 12 klaar. Willemijn laat ons weten dat haar Samsung Galaxy Tab S7 eveneens de update heeft mogen ontvangen naar Android 12. De update is definitief gestart door Samsung en komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7+. Ook hier zien we One UI 4 terug, welke verschillende verbeteringen met zich meebrengt.

De belangrijkste wijzigingen zijn meer privacy-opties in het privacydashboard. Daarbij worden interfacekleuren aangepast aan de kleur van de ingestelde achtergrond, zodat het allemaal er nog beter uit moet zien. Wanneer de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je apparaat.

