Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 krijgen december-update

De beveiligingsupdate van december liet even wachten op een aantal toestellen van Samsung, maar nu is er goed nieuws voor verschillende modellen. Een nieuwe update staat klaar voor de Galaxy S20-serie, de Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20-serie.

December-update bij Samsung

Samsung heeft de nieuwste security-patch van december beschikbaar gesteld voor enkele modellen uit de Galaxy-reeks. Normaliter zijn de genoemde toestellen al eerder in de maand aan de beurt voor de nieuwe patch, maar dat duurde nu wat langer. Een reden wordt niet gedeeld door Samsung, maar we kunnen je nu in ieder geval melden dat Samsung is gestart met het uitrollen van beveiligingsupdate december 2021 voor verschillende smartphones.

Richard en Marianne maken melding van de december-update voor de Galaxy S20 FE, waarbij de 5G-versie als eerst aan de beurt is om de update te ontvangen. De update voor dat toestel heeft een grootte van 245,82MB en brengt verder geen veranderingen. Ook voor de andere modellen uit de S20-serie staat de december-update klaar; de Galaxy S20, S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Verder is in Nederland en België door Samsung begonnen met het verspreiden van dezelfde update voor de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra.

Als de update beschikbaar is voor je toestel, dan krijg je hiervan een melding op je telefoon. Het is nu wachten totdat Samsung de update naar Android 12 beschikbaar stelt voor de toestellen. Voor de S21-serie is deze al een tijdje te downloaden.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 478,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 688,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 750,00 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 889,00 euro