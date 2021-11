Samsung rolt updates uit voor Galaxy S20 FE, S10 Lite en Z Flip

Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate uit voor enkele modellen uit de Galaxy-reeks. Voor de Galaxy S10 Lite, de Galaxy S20 FE 4G en de Galaxy Z Flip zien gebruikers een nieuwe update binnenrollen.

Updates voor Samsung’s

Drie toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe(re) security-patch. Gebruikers maken melding van de beveiligingsupdate november 2021 voor de Samsung Galaxy Z Flip. Paul ziet de update binnenrollen, welke een grootte heeft van een kleine 200MB. Er worden verder geen nieuwe functies toegevoegd. Dezelfde update komt binnen op de Samsung Galaxy S20 FE 4G. Daarnaast is de update beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20 FE 5G, zo meldt Marianne. Eveneens geldt hiervoor dat er geen nieuwe functies of grote veranderingen zijn doorgevoerd. Wel zijn bovenop de patches van Google, ook Samsung’s eigen patches toegevoegd.

Tot slot is er nieuws over een update voor de Samsung Galaxy S10 Lite. Dit toestel uit de S10-familie krijgt de op één na laatste beveiligingsupdate die door Google beschikbaar is gesteld. Beveiligingsupdate oktober is door Samsung beschikbaar gesteld voor het toestel, in Nederland en in België. Marloes laat ons weten dat de update een grootte heeft van circa 1,2GB; een flinke update waarbij achter de schermen door Samsung vermoedelijk nog wel het één en ander is verbeterd.

De updates worden vanaf nu verspreid voor de genoemde toestellen. Als je deze kunt downloaden, geeft je smartphone een seintje middels een notificatie.

