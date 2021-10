Beveiligingsupdates beschikbaar voor Galaxy Note 20, Z Fold 2, Z Flip en Galaxy A70

Verschillende toestellen van Samsung kunnen een nieuwe update binnenhalen. Gebruikers van de Galaxy Note 20-toestellen, de Z Fold 2, de Z Flip en de Galaxy A70 krijgen allen een nieuwe beveiligingsupdate.

Beveiligingsupdates voor Samsung

In Nederland en België heeft Samsung verschillende smartphones bijgewerkt met een nieuwe update. Verschillende lezers hebben ons getipt over het verschijnen van de updates, waaronder André, Willem, Victoria en Dennis, waarvoor hartelijk dank. Nadat we donderdag al een artikel hebben gepubliceerd over het verschijnen van een update voor de Note 10-serie, zijn nu een reeks andere toestellen aan de beurt.

Galaxy A70

De Samsung Galaxy A70 werd eerder gedowngraded naar een ander updateschema. De smartphone uit 2019 zal minder vaak een update krijgen. Nu staat er in ieder geval wel een recentere update klaar. Het toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate september 2021.

Andere Galaxy’s

Voor andere toestellen heeft Samsung de beveiligingsupdate van oktober 2021 klaargezet. Dit is het geval voor de onderstaande toestellen. Duidelijk is dat het enkel gaat om een nieuwe beveiligingsupdate; de oktober-patch, samen met de patches van Samsung. Er zijn dus verder geen nieuwe functies of grote veranderingen.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, verschijnt er vanzelf een notificatie hierover op je smartphone. Eventueel kun je bij de instellingen > software-update ook handmatig controleren of de update al voor je klaarstaat.

Samsung Galaxy Note 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 890,00 euro

Samsung Galaxy Z Flip Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1090,00 euro