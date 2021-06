Samsung stelt updatebeleid voor Galaxy A20e en Galaxy A70 naar beneden bij

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid voor enkele toestellen. Het gaat om wijzigingen in de updates voor de Galaxy A70 en de Galaxy A20e. Beide toestellen kunnen minder vaak rekenen op updates.

Minder vaak updates voor Galaxy A20e en Galaxy A70

In het update-overzicht van Samsung heeft de fabrikant wijzigingen doorgevoerd in de cyclus waarin updates verschijnen. Het gaat in totaal om twee modellen waarvoor de frequentie van updates aangepast wordt. Zowel de Samsung Galaxy A20e als de Galaxy A70, welke in mei 2019 uitgebracht werden, zullen niet meer ieder kwartaal een beveiligingsupdate ontvangen.

In plaats daarvan zullen de twee smartphones voortaan éénmaal per half jaar een update krijgen naar een nieuwe security-patch. Interessant is dat de maand eerder uitgebrachte Galaxy A40 gewoon nog ieder kwartaal een update blijft ontvangen; vermoedelijk omdat deze smartphone een stuk meer geliefd was bij het publiek.

Voor de Galaxy A20e-bezitters is het overigens nog even afwachten op een andere grote update. Deze smartphone kan in de komende weken een update verwachten naar Android 11.

