Samsung Galaxy A20e: update naar Android 10 bereikt Nederland

De gebruikers van de Samsung Galaxy A20e kunnen de update naar Android 10 downloaden. Dit is de meest recente Android-versie en brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Daarbij heeft Samsung nog wat verbeteringen toegevoegd.

Samsung Galaxy A20e: Android 10 update

De betaalbare Samsung Galaxy A20e krijgt de grootse update naar Android 10. De nieuwste Android-versie heeft inmiddels Nederland bereikt, zo weten verschillende gebruikers te melden. Edwin meldt dat de update een grootte heeft van 1,4GB en brengt naast Android 10 ook de beveiligingsupdate van april 2020. Deze patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem.

Door de update naar Android 10 vind je een groot aantal nieuwe functies terug op je Samsung Galaxy A20e. Denk aan het volledig donkere thema, de verbeterde notificaties met snelle instellingen en meer privacy-opties. Je kunt na de update van Android 10 per app instellen of, en zo ja wanneer, een app toegang mag hebben tot je locatie. Samsung levert ook One UI 2.0 als skin mee, welke verschillende verfijningen heeft gekregen zoals wat wijzigingen in de interface.

Als de update voor jouw Galaxy A20e beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je toestel.